Cambio medico lunghe file e disagi Il sindaco Santini | È inaccettabile

Alle prime ore del mattino si sono formate lunghe file davanti all’ambulatorio per il cambio del medico di famiglia, creando disagi significativi. Molti cittadini, soprattutto anziani e persone con problemi di accesso ai servizi digitali, hanno dovuto attendere in piedi per completare le operazioni. Il sindaco ha definito la situazione “inaccettabile”, evidenziando l’insostenibilità delle lunghe attese.

Lunghe file fin dalle prime ore del mattino per le operazioni di cambio del medico di famiglia, con forti disagi per molti cittadini di Pratovecchio Stia, in particolare per le persone anziane e per chi ha difficoltà ad accedere ai servizi online. Per offrire un supporto concreto alla popolazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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