Nelle principali città italiane, tra cui Roma e Milano, sono state registrate lunghe file di persone che desiderano acquistare il nuovo orologio Royal Pop, risultato di una collaborazione tra due marchi di alta orologeria. La richiesta ha portato a ressa e, in alcuni casi, a situazioni di tensione, con lanci di sedie in alcune piazze. La vendita ha attirato molti appassionati, creando lunghe code e momenti di caos davanti ai punti vendita.

File lunghissime a Roma e Milano, ma anche in molte altre città italiane, per cercare di accaparrarsi uno degli orologi Royal Pop, frutto della collaborzione di Audemars Pigeut e Swatch. Ispirata alla Pop Art, questa collaborazione reinterpreta i codici iconici del Royal Oak attraverso un orologio da tasca dal design innovativo, disponibile in otto modelli e pensato per essere indossato in diversi modi, spiegano da Audemars Piguet. Il costo dell'orologio da tasca è di 385 euro e ci sono regole ben precise per l'acquisto: uno solo al giorno a persona per negozio. Così gli appassionati, i collezionisti, ma anche chi vuole uno degli orologi a edizione limitata per poterlo rivendere a costi più alti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Swatch, lunghe file per "accaparrarsi" il nuovo orologio, a Milano ressa e lancio di sedie

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SWATCH TRASFORMA IL ROYAL OAK NEL ROYAL POP

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