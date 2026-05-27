Il Comune di Monte Argentario ha introdotto parcheggi digitalizzati per ridurre le code e migliorare la gestione della sosta. La nuova piattaforma permette di prenotare e pagare i posti auto tramite app o sito web, eliminando l’uso di parcometri tradizionali. L’obiettivo è semplificare l’accesso ai parcheggi e ridurre i tempi di attesa per gli utenti. La soluzione si inserisce in un piano più ampio di digitalizzazione dei servizi comunali.

Il Comune di Monte Argentario punta sulla tecnologia per rendere la mobilità più semplice ed efficiente. L’amministrazione sta infatti lavorando a un progetto di digitalizzazione delle aree di sosta che prevede l’introduzione di sensori intelligenti nei parcheggi pubblici. I dispositivi saranno in grado di rilevare in tempo reale gli stalli liberi trasmettendo i dati a una piattaforma centrale costantemente aggiornata. L’obiettivo è quello di offrire un servizio più rapido e funzionale sia ai residenti sia ai turisti. Attraverso sistemi informativi e strumenti digitali collegati alla rete di monitoraggio, gli automobilisti potranno conoscere in anticipo la disponibilità dei posti auto già all’ingresso dei centri abitati, evitando lunghe code, giri inutili e congestione del traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La tecnologia per i cittadini. Parcheggi digitalizzati per evitare le lunghe file

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Venerdì 1°maggio i mezzi sono in servizio dalle 7 alle 19:30. In giornata alcune linee potrebbero deviare per permettere le manifestazioni della Festa dei Lavoratori. Qui trovate la guida con gli orari dei mezzi, dei parcheggi e di tutti gli altri servizi: atm.it/it/Viag x.com

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