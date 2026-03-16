Cambio della Guardia solenne al Palazzo del Quirinale in occasione del 165° anniversario della proclamazione dell' Unità d' Italia

Martedì 17 marzo 2026 alle ore 16 si terrà al Palazzo del Quirinale il cambio della Guardia, in occasione del 165° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia. La cerimonia si svolge in concomitanza con la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. La manifestazione coinvolge le forze armate e si svolge in un contesto ufficiale.

Martedì 17 marzo 2026, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 165° anniversario dell'Unità d'Italia, si svolgerà con inizio alle ore 16.00 in Piazza del Quirinale, il cambio della Guardia solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo che, durante il cambio solenne, eseguirà i seguenti brani: G. Massetti: Cavalleria; M. Conzatti: Diana; V. Borgia: Fanfara Solenne; A. Leonardt: Marcia del Principe Eugenio; F. TassinariA. Moretti: Evoluzioni equestri; F. TassinariP. SenaL. BerardoA. Bagnolo: Inno della 1^ Brigata; G. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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