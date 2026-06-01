Cambio della guardia al Quirinale in forma solenne il 1° giugno | sfilano Corazzieri e Fanfara dei Carabinieri
Il 1° giugno si è svolto al Quirinale un cambio della guardia in forma solenne, in occasione degli 80 anni della Repubblica italiana. La cerimonia ha visto la sfilata del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. La manifestazione si è svolta con una sfilata ufficiale, senza ulteriori eventi o interventi pubblici.
In occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, oggi lunedì 1° giugno il tradizionale cambio della guardia al Quirinale si svolgerà in forma solenne con la sfilata del Reggimento Corazzieri e della storica Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Cambio della Guardia solenne del Reggimento Corazzieri per la Festa del Tricolore
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