Cambio della guardia al Quirinale in forma solenne il 1° giugno | sfilano Corazzieri e Fanfara dei Carabinieri

Notizia in breve

Il 1° giugno si è svolto al Quirinale un cambio della guardia in forma solenne, in occasione degli 80 anni della Repubblica italiana. La cerimonia ha visto la sfilata del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. La manifestazione si è svolta con una sfilata ufficiale, senza ulteriori eventi o interventi pubblici.