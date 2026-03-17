Unità d' Italia al Quirinale lo spettacolo del cambio della guardia solenne

Al Quirinale si è svolto il cambio della guardia solenne per celebrare il 165esimo anniversario dell’Unità d’Italia. L'evento ha visto la partecipazione delle forze militari in uniforme, con un corteo che si è mosso davanti al palazzo. La cerimonia ha coinvolto ufficiali e soldati, che hanno eseguito la tradizionale rotazione delle guardie in un’atmosfera di rispetto e precisione.

Le spettacolari immagini del cambio della guardia solenne al Quirinale In occasione del 165esimo anniversario dell’unità d’Italia il Quirinale ha organizzato il tradizionale cambio della guardia in forma solenne con lo schieramento e lo sfilamento del Reggimento Corazzieri e della Fanfara del IV Reggimento Carabinieri a cavallo. Sul piazzale una folla di curiosi ha applaudito in attesa del Presidente che però questa volta non è uscito dal Quirinale Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Unità d'Italia, al Quirinale lo spettacolo del cambio della guardia solenne Articoli correlati Cambio della Guardia solenne al Palazzo del Quirinale in occasione del 165° anniversario della proclamazione dell'Unità d'ItaliaMartedì 17 marzo 2026, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 165° anniversario... Festa del Tricolore, cambio della Guardia solenne del Reggimento Corazzieri in Piazza del Quirinale – Il video(Agenzia Vista) Roma, 07 gennaio 2026 Oggi è il giorno della Festa del Tricolore. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Unità d'Italia al Quirinale lo... Temi più discussi: Non s’è desta | Perché il giorno dell’Unità d’Italia non è mai diventato una festa nazionale; Cambio della Guardia solenne al Palazzo del Quirinale in occasione del 165° anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia; 165° anniversario Unità d'Italia, al Quirinale il cambio della guardia con fanfara carabinieri; Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Unità d’Italia, Mattarella: Costituzione presidio di diritti, le egemonie turbano equilibri mondoIl messaggio di Mattarella in occasione del 165esimo anniversario: Richiama elementi fondanti dell'identità della Repubblica: indipendenza, sovranità ... repubblica.it Giornata dell'Unità d'Italia, l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto all'Altare della Patria(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, celebrata il 17 ... la7.it Oggi 17 Marzo, a 165 anni dall’Unità d’Italia, celebriamo la nostra Storia e i nostri valori di coesione nazionale, di libertà e democrazia. Lo spirito di unità nazionale tornò a vivere nella lotta di Liberazione dal nazifascismo e sta alla base della nostra Costituzio - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV #LeoneXIV La Chiesa segno di unità nella diversità e rifugio sicuro che genera e protegge la vita Videomessaggio del Pontefice alla VI Conferenza Ecclesiale dell’Amazzonia x.com