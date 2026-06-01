Calvisano punta in alto Bandera Élite nel mirino | Programmazione e fame Vogliamo stupire ancora
Calvisano ha concluso la sua prima stagione in A1 al secondo posto in classifica, perdendo la semifinale playoff contro Cus Torino. La società punta a migliorare la performance e si prepara per la prossima stagione, con la volontà di stupire. Tra i giocatori in evidenza c’è Bandera, considerato una figura chiave nel progetto del club. La squadra si concentra su programmazione e ambizioni, cercando di rafforzarsi per raggiungere obiettivi più alti.
Il Rugby Calvisano ha concluso la sua prima stagione in A1 terminando la regular season al secondo posto e perdendo la semifinale playoff col Cus Torino. Un cammino che consente al presidente Mariano Bandera di tracciare un bilancio estremamente positivo: "Le cose sono andate oltre le nostre previsioni. Alla vigilia pensavamo di poter arrivare intorno al settimo, ottavo posto e invece, pur essendo una matricola, siamo arrivati molto più in alto". É più la soddisfazione per quello che siete riusciti a fare o c’è una certa delusione per avere sfiorato la finale? "Per quel che riguarda la nostra società, possiamo dirci ampiamente soddisfatti. Abbiamo perso la semifinale con un avversario come il Cus Torino che si è dimostrato molto attrezzato e determinato e non ci sono particolari recriminazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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