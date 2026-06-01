Il Rugby Calvisano ha concluso la sua prima stagione in A1 terminando la regular season al secondo posto e perdendo la semifinale playoff col Cus Torino. Un cammino che consente al presidente Mariano Bandera di tracciare un bilancio estremamente positivo: "Le cose sono andate oltre le nostre previsioni. Alla vigilia pensavamo di poter arrivare intorno al settimo, ottavo posto e invece, pur essendo una matricola, siamo arrivati molto più in alto". É più la soddisfazione per quello che siete riusciti a fare o c’è una certa delusione per avere sfiorato la finale? "Per quel che riguarda la nostra società, possiamo dirci ampiamente soddisfatti. Abbiamo perso la semifinale con un avversario come il Cus Torino che si è dimostrato molto attrezzato e determinato e non ci sono particolari recriminazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Calvisano punta in alto. Bandera, Élite nel mirino: "Programmazione e fame. Vogliamo stupire ancora»

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