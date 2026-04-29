Il Ravenna ha concluso ieri pomeriggio un mini ritiro con una partita in famiglia, preparando l’approccio ai playoff che inizieranno domenica 10 maggio. Il tecnico ha dichiarato che la squadra è pronta a puntare in alto e a raggiungere l’obiettivo della vittoria. I giocatori si sono allenati intensamente negli ultimi giorni in vista della fase finale della stagione.

Il Ravenna ha chiuso ieri pomeriggio, con un test in famiglia, il mini ritiro in vista dei playoff che, per i giallorossi, cominceranno domenica 10 maggio. Matteo Solini, che ha fatto da spettatore in via precauzionale per un piccolo contrattempo fisico, ha tratto un bilancio di questa esperienza. Solini, che giudizio dà del ritiro pre playoff e quanto è stato utile in vista di questo momento così importante della stagione? "Penso sia stata una bellissima esperienza, davvero utile per lavorare con serenità e intensità. Ci ha permesso di passare qualche giorno tutti insieme, rafforzando il gruppo e curando ogni dettaglio, così da prepararci nel migliore dei modi alla prima partita dei playoff".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Solini, il Ravenna pronto per stupire: "Vogliamo arrivare in fondo e vincere"

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