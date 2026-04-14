Latina Comics & Games torna e punta ancora più in alto con l’edizione 2026

Latina Comics & Games torna nel centro storico di Latina dal 16 al 18 ottobre 2026. L'edizione precedente ha attratto più di 30.000 visitatori. Il festival si concentra su fumetto, gaming, cosplay e cultura pop, e rappresenta un evento ricorrente che coinvolge appassionati e visitatori provenienti dalla regione. La manifestazione si svolge su più giorni e si svolge in un’area pedonale del centro storico della città.

Latina Comics & Games torna e punta ancora più in alto. Dopo il grande successo dello scorso anno, con oltre 30mila partecipanti, si lavora alla seconda edizione del festival dedicato a fumetto, gaming, cosplay e cultura pop, in programma dal 16 al 18 ottobre 2026 nel centro storico di Latina.🔗 Leggi su Latinatoday.it Edizioni BD & J-POP Manga al Be Comics! Be Games! 2026Sabato 21 e domenica 22 marzo Edizioni BD & J-POP Manga approdano alla Fiera di Padova per l’edizione 2026 di Be Comics! Be Games! Un weekend... Un San Valentino Pop: Udine Comics & Games. 14-15 febbraio 2026Il prossimo 14 e 15 febbraio 2026, la Fiera di Udine si trasformerà nella location perfetta per i vostri appuntamenti romantici.