L'ex arbitro Calvarese ha ammesso di aver commesso diversi errori durante la sua carriera, citando come esempio la decisione presa in Sassuolo-Milan riguardo a Bacca. In un'intervista alla Gazzetta, ha riconosciuto di aver sbagliato nella valutazione del doppio tocco dell’attaccante in quella partita. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla decisione o sulle conseguenze.

A distanza di anni, la ferita nel cuore di tutti è ancora aperta. GianPaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' di uno degli episodi più dubbi e discussi degli ultimi anni in Serie A: il calcio di rigore di Bacca in Sassuolo-Milan. Durante quel match, l'allora attaccante rossonero scivolò al momento della battuta del penalty, calciando il rigore con il piede destro prima e poi, per sbaglio, con il sinistro. 'Un doppio' tocco involontario che, secondo il regolamento, sarebbe dovuto essere 'punito' con un calcio di punizione a favore dei neroverdi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calvarese: “Di errori ne ho fatti tanti, come la scelta su Bacca in Sassuolo-Milan”

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