Calvarese aggiorna | Con l’episodio Bonny-Nico Paz l’Inter sale a 4 errori a sfavore dietro solo alla Juve Ecco quanti ne contano i bianconeri

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha fornito un aggiornamento sulla situazione degli errori arbitrali durante le partite di calcio. Ha evidenziato che, con l’episodio tra Bonny e Nico Paz, l’Inter ha subito quattro errori a sfavore, posizionandosi subito dopo la Juventus, che ne ha commessi di più. La discussione si concentra sulla valutazione delle decisioni arbitrali in una stagione caratterizzata da diversi episodi controversi.

di Angelo Ciarletta Giampaolo Calvarese aggiorna la classifica degli errori arbitrali a sfavore. Vediamo che cosa ha detto l’ex direttore di gara. La Juve guida la classifica dei torti arbitrali in Serie A. Secondo quanto riportato dall’ex arbitro Giampaolo Calvarese tramite X, i bianconeri restano la squadra più penalizzata del campionato con 5 errori a sfavore. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’analisi è stata aggiornata dopo il match tra Inter e Como, caratterizzato da un rigore inesistente assegnato ai lariani. Con questo episodio, i nerazzurri salgono a quota 4 sviste subite, restando comunque alle spalle del club torinese. Di seguito le parole dell’ex direttore di gara.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calvarese aggiorna: «Con l’episodio Bonny-Nico Paz l’Inter sale a 4 errori a sfavore, dietro solo alla Juve». Ecco quanti ne contano i bianconeri Notizie correlate Leggi anche: Como-Inter, fallo di Bonny su Nico Paz: giusto rigore per Fabregas? Juve Como, non solo l’assenza di Nico Paz: ecco come arrivano i lariani di Fabregas all’Allianz Stadium. L’analisiCalciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Serie A, classifica aggiornata con gli errori arbitrali riconosciuti contro: Inter seconda. Calvarese: L’Inter eguaglia il Genoa al secondo posto degli errori a sfavore, dietro alla Juventus…Giampaolo Calvarese, tramite X, ha riaggiornato il conteggio degli errori a sfavore delle squadre di Seire A: La classifica aggiornata degli errori ammessi dalla CAN a #OpenVAR. tuttojuve.com Serie A, classifica aggiornata con gli errori arbitrali riconosciuti contro: Inter secondaCalvarese, sul suo profilo, ha aggiornato con un grafico la classifica delle squadre che hanno subito torti a sfavore e ... fcinter1908.it