Calvarese ricorda l' errore in Sassuolo-Milan | Ecco cosa è successo nello spogliatoio

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gianpaolo Calvarese ha commentato un errore commesso durante la partita tra Sassuolo e Milan, affermando che l’incidente si è verificato nello spogliatoio. Ha spiegato le circostanze dell’episodio senza fornire dettagli aggiuntivi, limitandosi a descrivere cosa è successo in quel momento. La sua intervista, pubblicata nell’ultima puntata del podcast settimanale di Gazzetta, si concentra su questa specifica vicenda.

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Gianpaolo Calvarese è l'ospite dell'ultima puntata della Tripletta, il podcast settimanale di Gazzetta. L'ex arbitro ha parlato dell'inchiesta attualmente in corso, ma anche di alcuni episodi che hanno segnato, nel bene e nel male, la sua carriera: guarda l'episodio integrale su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Calvarese ricorda l'errore in Sassuolo-Milan: "Ecco cosa è successo nello spogliatoio"
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