I serbatoi dell’azienda energetica sono stati sigillati in via definitiva, eliminando così il rischio di incidenti industriali. La procedura di chiusura ha previsto interventi tecnici specifici per garantire la sicurezza del sito. Dopo la demolizione delle strutture, si attendono ulteriori sviluppi sulla riqualificazione dell’area e sul suo possibile utilizzo futuro. Restano da definire le modalità di trasformazione del sito e le procedure di bonifica eventualmente necessarie.

? Domande chiave Come verrà trasformato il sito dopo la demolizione dei serbatoi?. Quali sono i dettagli tecnici della sigillatura definitiva dei depositi?. Perché l'area non dovrà più rispettare la Direttiva Seveso?. Quanto produrrà il nuovo parco fotovoltaico per la cittadinanza?.? In Breve Operazioni iniziate il 7 aprile con retropompaggio verso la raffineria di Livorno.. Sito non più soggetto alla normativa sulla Direttiva Seveso per rischi industriali.. Progetto prevede realizzazione di un parco fotovoltaico da 21 Mwp.. Area via Erbosa interessata da demolizioni dopo l'esplosione del 9 dicembre 2024.. Fine dell’era petrolifera a Calenzano: svuotati e sigillati i serbatoi Eni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calenzano: sigillati i serbatoi Eni, addio al rischio industriale

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