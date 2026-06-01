Calendasco ritrovato il 69enne | sta bene
Il 1° giugno alle 22, il sindaco di Calendasco ha comunicato il ritrovamento di un uomo di 69 anni, scomparso nelle ultime ore. L’uomo sta bene e non presenta ferite. Le ricerche erano state avviate nel pomeriggio e si sono concluse con il suo ritrovamento. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del Comune.
Intorno alle 22 del 1° giugno il sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi, ha annunciato il ritrovamento di Fabrizio Meles, il 69enne del quale si erano perse le tracce nelle scorse ore. «È stato trovato lungo la strada della Vaghinarda - spiega Zangrandi - ed è stato ricondotto a casa. Si chiude. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Proseguono a Calendasco le ricerche del 69enne scomparsoProseguono nella zona di Calendasco le ricerche di Fabrizio Meles, il 69enne del quale non si hanno più notizie dalla tarda serata del 30 maggio. piacenzasera.it