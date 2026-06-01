Calendasco ritrovato il 69enne | sta bene

Notizia in breve

Il 1° giugno alle 22, il sindaco di Calendasco ha comunicato il ritrovamento di un uomo di 69 anni, scomparso nelle ultime ore. L’uomo sta bene e non presenta ferite. Le ricerche erano state avviate nel pomeriggio e si sono concluse con il suo ritrovamento. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del Comune.