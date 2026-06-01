A Calendasco campo base per le ricerche del 69enne
A Calendasco proseguono le ricerche per il 69enne disperso. Le operazioni si concentrano nel territorio locale e nelle aree limitrofe. Le autorità stanno impiegando diverse risorse per rintracciare l’uomo, che risulta ancora irreperibile. Le ricerche sono state avviate subito dopo la segnalazione della scomparsa e continuano senza sosta. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità di ricerca o sulle circostanze della scomparsa.
Ore di impegno e di ricerche a Calendasco e dintorni. Il 69enne Fabrizio Meles risulta ancora disperso. In campo una cinquantina di persone – tra protezione civile, unità cinofile, vigili del fuoco – per individuarlo. È in arrivo un elicottero dei vigili del fuoco per le ricerche dall’alto. I. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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