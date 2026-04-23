Il giovane scomparso lunedì scorso a Gubbio è stato rintracciato ieri sera. Si è scoperto che la sua assenza era stata pianificata e che sta bene. La famiglia e le forze dell’ordine avevano avviato le ricerche dopo la sua sparizione, che aveva generato preoccupazione in città. La sua posizione è stata recuperata senza complicazioni, confermando che si trattava di una fuga volontaria.

? Cosa sapere Eusebio Karraj, il diciannovenne di Gubbio scomparso lunedì 20 aprile, è stato ritrovato ieri sera.. Le indagini indicano una fuga pianificata fuori dai confini regionali dell'Umbria.. Le forze dell’ordine hanno rintracciato Eusebio Karraj, il diciannovenne di Gubbio che aveva dato il via al dramma della scomparsa lunedì 20 aprile, ritrovandolo fuori dai confini regionali la sera di ieri, il 22 aprile. Il giovane studente è stato individuato poco dopo le ore 20:00 dalle autorità. Le verifiche immediate confermano che il ragazzo gode di una buona salute. Il percorso che ha portato alla sua sparizione era iniziato nella mattinata di lunedì scorso, quando, dopo aver accompagnato la sorella minore a scuola, il diciassettenne non faceva più ritorno alla propria abitazione nella Città dei Ceri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gubbio, ritrovato il 19enne: è una fuga pianificata, lui sta bene

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