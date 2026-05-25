I San Antonio Spurs hanno vinto Gara 4 delle finali della Western Conference con il punteggio di 103-82 contro gli Oklahoma City Thunder, pareggiando così la serie sul 2-2. La squadra si è affidata a un’ottima prestazione di Victor Wembanyama, che ha contribuito significativamente alla vittoria. La partita si è svolta in modo equilibrato fino alla seconda metà, quando i Spurs hanno preso il sopravvento.

2026-05-25 12:20:00 Il web non parla d’altro: I San Antonio Spurs hanno pareggiato le finali della Western Conference sul 2-2 vincendo 103-82 sugli Oklahoma City Thunder in Gara 4, ispirati da un’altra prestazione eccezionale di Victor Wembanyama. La stella francese ha prodotto 33 punti, otto rimbalzi, cinque assist e tre stoppate mentre gli Spurs rispondevano alla pesante sconfitta in gara 3 riportando slancio a loro favore. Wembanyama dà il tono. Gli Spurs sono usciti con un’intensità molto maggiore dalla punta di apertura e Wembanyama ha immediatamente stabilito il tono su entrambe le estremità del campo. Ha seppellito una tripla di 27 piedi a soli 24 secondi dall’inizio della gara prima di respingere un tentativo di schiacciata di Chet Holmgren pochi istanti dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - NBA: i San Antonio Spurs lottano per vincere Gara 4 e pareggiare le finali della Western Conference

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San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder Game 4 Highlights | 2026 NBA West Finals

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