Carlo Calenda ha ricevuto critiche dopo aver bocciato un esame di storia romana. La Russa ha risposto con un video ironico, scherzando sul fatto che Calenda avrebbe confuso il busto di Tito con quello di un noto imprenditore. La scena si è svolta in relazione alle battute di Calenda sul busto presente nell’ufficio del presidente del Senato. La Russa ha commentato con tono scherzoso, evidenziando l’ironia della situazione.

Ignazio La Russa replica con un video sul filo dell’ironia alle battute di scherno pronunciate da Carlo Calenda, relative al busto conservato dal presidente del Senato nel suo ufficio di Palazzo Madama. E impartisce una lezione di storia romana al leader di Azione, che forse poteva risparmiarsi una delle sue spiritosaggini. Tutto nasce da un aneddoto raccontato dal leader di Azione durante la presentazione del suo libro a Padova. Calenda aveva riferito che il presidente del Senato gli aveva mostrato un busto romano sostenendo che raffigurasse l’imperatore Augusto. «Era Tito», aveva liquidato il senatore, lasciando intendere una certa approssimazione storica da parte di La Russa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Calenda bocciato in storia romana, La Russa ironizza: “Sul busto in Senato ha confuso Tito con Lotito” (video)

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