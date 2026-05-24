Una foto del principe William con un martello e un chiodo ha suscitato commenti e meme sui social. La foto ha generato confusione tra gli utenti, che hanno interpretato l’immagine in modo diverso. Successivamente è stato pubblicato un video che chiarisce il contesto della scena. La diffusione dell’immagine ha portato a reazioni di vario tipo, con molti utenti che hanno commentato sull’uso degli strumenti e sull’interpretazione dell’immagine.

Una nuova foto del principe William sta facendo il giro dei social e nelle ultime ore ha scatenato ironie, meme e commenti divertiti. Lo scatto, condiviso sul profilo Instagram ufficiale del Principe e della Principessa del Galles, mostra il figlio di re Carlo III durante una visita istituzionale a un cantiere: casco da lavori in testa, martello in mano e un chiodo da piantare su un’asse di legno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales) A catturare l’attenzione però non è stata la sua attività da “operaio per un giorno”, ma un dettaglio che per molti utenti non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Principe William, lo scatto con martello e chiodo che ha confuso il web: poi il video spiega tutto

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