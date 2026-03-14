nuovi giochi nelle aree verdi cittadine

A Tolentino sono stati installati nuovi giochi per bambini nelle aree verdi di viale Papa Giovanni XXIII, viale Benadduci e viale Buozzi, al parco Vittime della Shoa. Le installazioni sono state realizzate per offrire spazi di svago e socializzazione nelle zone dedicate ai più piccoli. Questi interventi coinvolgono diverse zone della città, con l’obiettivo di migliorare i servizi per le famiglie.

Nuovi giochi per bambini nelle aree verdi di Tolentino in viale Papa Giovanni XXIII, viale Benadduci e viale Buozzi, al parco Vittime della Shoa. L’intervento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, rientra nel programma di restyling dei parchi pubblici cittadini. "L’obiettivo principale è ricostruire e riorganizzare le aree gioco in base alle diverse fasce di età con nuovi spazi più sicuri, più funzionali e adatti alle esigenze dei bambini e delle famiglie, con particolare attenzione al decoro urbano", spiega l’ente. La spesa totale è di poco inferiore ai 25mila euro. Il progetto è stato elaborato e realizzato dall’ufficio manutenzioni del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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