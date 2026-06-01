Caldo e afa oggi ultimo giorno di allerta a Novara
Lunedì 1° giugno, Novara registra ancora caldo e afa, restando tra le zone più colpite in Piemonte secondo il bollettino di Arpa. La regione prosegue in allerta per il disagio bioclimatico, mentre nel Vco la situazione è meno intensa. Si tratta dell’ultimo giorno di allerta per questa ondata di caldo. Le temperature sono alte e il livello di disagio resta elevato in alcune aree.
L'inizio di giugno porta ancora caldo e afa sul novarese. Secondo il bollettino diffuso da Arpa Piemonte, per oggi, lunedì 1° giugno, Novara resta tra le aree della regione interessate dal livello più elevato di disagio bioclimatico, mentre nel Vco la situazione appare meno critica.Oggi allerta. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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oggi meno caldo, ma più afa... il risultato? poca fame, si aspetta all'ombra che le temperature diminuiscano Nus (AO) maggio 2026 facebook
....giornata faticosa....prima caldo....poi pioggia e grandine....ora super afa....speriamo che finisca presto....buona serata twitteri:):):) x.com
Rimedi per il caldo? reddit
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