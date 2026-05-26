Afa umidità e caldo torrido | oggi si toccano i 35 gradi tra le giornate più calde della settimana

Da parmatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi a Parma si registrano temperature che raggiungono i 35 gradi, tra le più elevate della settimana. Le condizioni atmosferiche sono caratterizzate da afa e elevata umidità, con cielo sereno e assenza di precipitazioni previste nelle prossime ore. La presenza di caldo torrido e umidità elevata ha portato a condizioni estive anticipate rispetto al calendario stagionale. Le previsioni indicano che tali condizioni persistono per tutta la giornata.

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Afa e umidità, con caldo torrido e 35 gradi durante la giornata. L'estate sembra essere arrivata con un mese di anticipo a Parma: stando alle previsioni di 3bmeteo, oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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