Nella regione, le temperature hanno raggiunto i 34°C a Benevento, segnalando un’ondata di caldo intenso accompagnata da un’allerta afa. La situazione si presenta con variazioni tra le zone costiere e quelle interne, con le province interne che registrano valori più elevati. L’allerta riguarda principalmente le aree interne e alcune province costiere, dove le temperature sono considerate più critiche. La situazione è monitorata dalle autorità locali, che hanno emesso le relative allerte.

? Domande chiave Come cambierà la percezione del caldo tra costa e interno?. Quali province subiranno l'impatto maggiore dell'allerta afa?. Perché il vento pomeridiano potrebbe non bastare a rinfrescare l'aria?. Dove si concentrerà il massimo disagio termico nelle prossime ore?.? In Breve Salerno registra 23°C con mare quasi calmo e venti da sudovest.. Napoli raggiunge 27°C con venti da sud-sudovest nel pomeriggio.. Avellino e Caserta toccano i 31°C con zero termico sopra i 3800 metri.. L'afa colpirà le zone interne per l'umidità e lo zero termico elevato.. Mercoledì 27 maggio 2026, il caldo inizierà a farsi sentire con forza in Campania, portando temperature fino a 34°C a Benevento e segnalando un rischio afa per diverse province tra Avellino, Caserta e il beneventano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, caldo intenso e allerta afa: Benevento tocca i 34°C

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