Calciomercato Roma il Bologna vuole blindare Freuler

Il centrocampista svizzero, attualmente in forza al Bologna, ha il contratto in scadenza il 30 giugno. Il club emiliano sta tentando di rinnovarlo per evitare che lasci la squadra a parametro zero. Nei prossimi giorni, potrebbero esserci incontri tra le parti per definire il rinnovo o valutare altre soluzioni. La situazione resta in bilico, con il giocatore che non ha ancora firmato un nuovo accordo.

Il futuro del centrocampista svizzero è incertissimo con il contratto che lo lega al Bologna in scadenza il prossimo 30 giugno. Il calciatore è completamente focalizzato sul Mondiale, ma dopo la rassegna iridata dovrà sciogliere i dubbi sulla sua permanenza o meno in Emilia. La missione di Tedesco. Manca solo l’ufficialità per l’approdo di Domenico Tedesco a Bologna. Dopo le fallimentari esperienze alla guida del Belgio e del Fenerbahçe, il tecnico è pronto a rilanciarsi in una grande piazza, orfana di Vincenzo Italiano che le ha regalato la Coppa Italia nel 2025. In attesa dell’annuncio definitivo, cominciano a emergere i primi retroscena su come potrebbe essere costruita la nuova formazione rossoblù per accontentare le richieste del nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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