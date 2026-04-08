Calciomercato Milan serve un super bomber e Lewandowski è in cima alla lista Anche se …

Il calciomercato del Milan si concentra sull’acquisto di un attaccante di livello. Tra i nomi più citati, figura quello di un calciatore polacco nato nel 1988, attualmente sotto contratto con il Barcellona e in scadenza nei prossimi mesi. La sua situazione contrattuale ha reso il suo nome molto presente nelle voci di mercato, anche se non ci sono ancora sviluppi ufficiali. La società rossonera monitora attentamente la situazione.

Il Milan di Massimiliano Allegri è reduce dalla sconfitta, 0-1, allo stadio 'Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte. Si è trattato del secondo k.o. di fila in trasferta in campionato senza reti all'attivo. Nell'ultima sfida, i cinque attaccanti utilizzati da Allegri (Christopher Nkunku, Niclas Füllkrug, Santiago Giménez, Christian Pulisic e Rafael Leão) hanno messo insieme la bellezza di zero tiri in porta. E se si allarga il discorso a tutto il 2026, finora le reti che il Milan ha ottenuto da tutti i propri attaccanti si attesa a quota 8, la metà delle quali dal solo Leão. È dunque evidente come i rossoneri abbiano un problema ben preciso in avanti: manca un bomber, un giocatore da 20-25 gol stagionali, quel giocatore che è capace - sotto rete - di sbloccare le partite 'sporche'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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