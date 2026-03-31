Calciomercato Inter Vicario in cima alla lista ma non c’è solo lui | tutti i nomi

Nel calciomercato dell'Inter, il portiere Vicario si trova in cima alla lista delle possibili acquisizioni. Tuttavia, nella rosa dei favoriti ci sono anche altri giocatori di ruolo e diverse opzioni valutate dal club. La società sta monitorando attentamente vari profili e tratta con diversi agenti per definire le prossime mosse di mercato. La sessione di trasferimenti rimane aperta fino alla chiusura ufficiale.

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