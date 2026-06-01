Calciomercato Napoli poker di colpi per Allegri | stilata la lista dei desideri per accontentare Max Tutti i nomi!

Notizia in breve

Il Napoli ha preparato una lista di acquisti per la prossima sessione di calciomercato, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di allenatore e rafforzare la rosa. Sono previsti quattro arrivi, tra cui alcuni giocatori di esperienza e giovani promesse. Le trattative sono in corso e le operazioni potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. La società ha già avviato i contatti con i club interessati e sta definendo i dettagli economici per portare a termine gli acquisti.