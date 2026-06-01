Calciomercato Napoli poker di colpi per Allegri | stilata la lista dei desideri per accontentare Max Tutti i nomi!
Il Napoli ha preparato una lista di acquisti per la prossima sessione di calciomercato, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di allenatore e rafforzare la rosa. Sono previsti quattro arrivi, tra cui alcuni giocatori di esperienza e giovani promesse. Le trattative sono in corso e le operazioni potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. La società ha già avviato i contatti con i club interessati e sta definendo i dettagli economici per portare a termine gli acquisti.
Calciomercato Napoli, Massimiliano Allegri verrà accontentato grazie a questi colpi in vista dell’estate. Tutti i nomi nella lista dei desideri. Il calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo. L’attesa è tutta per l’annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, un tassello fondamentale che darà il via a una profonda ricostruzione tecnica. Con i Mondiali attualmente in corso, il club partenopeo lavora d’anticipo per evitare la consueta impennata dei prezzi post-torneo internazionale. Lo riferisce il Corriere dello Sport. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il sogno Rabiot a centrocampo per il dopo Anguissa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Un poker per Allegri e dentro c'è anche un giocatore, conteso, della #Fiorentina #Calciomercato #Napoli x.com
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