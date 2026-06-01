Mercato Napoli la lista dei desideri di Allegri | programmato quattro colpi

Il Napoli ha in programma quattro acquisti per la prossima stagione. La società sta lavorando per portare un portiere, un difensore centrale, un terzino destro e una mezzala. La lista dei desideri dell’allenatore include questi profili, con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Le trattative sono in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato. La strategia mira a completare il roster prima dell’inizio del mercato estivo.

Allegri disegna il Napoli del futuro con quattro innesti mirati: portiere, difensore centrale, terzino destro e mezzala. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, Giovanni Manna ha già identificato i profili per la rivoluzione tattica dell’estate. Reparto difensivo: da Kovar a Dodò. Il primo obiettivo è Kovar del Psv. L’estremo difensore olandese ha già affrontato gli azzurri in questa stagione, quando il Napoli venne travolto sei reti a zero ad Eindhoven. Non è casuale che Allegri lo voglia: Kovar rappresenta una soluzione giovane e già collaudata nel calcio europeo di alto livello. La scelta di un portiere nuovo riflette la volontà di ringiovanire l’intera struttura difensiva. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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