Alfredo Pedullà ha riferito che ci sono già contatti tra il Napoli e il calciatore Rabiot, nel contesto di un possibile trasferimento. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui termini dell'eventuale accordo. La notizia riguarda un interesse del club partenopeo per il centrocampista, che attualmente gioca in un’altra squadra. Nessuna conferma ufficiale è stata data finora.

Negli ultimi giorni, oltre alle notizie legate ai possibili nomi in entrata legati alla dirigenza e alla panchina rossonera, in orbita Milan sono arrivate anche diverse notizie di mercato che vedono come protagonista Adrien Rabiot e il Napoli: addio vicino? A parlarne è stato anche il giornalista Alfredo Pedullà. Il francese, arrivato in rossonero l'estate scorsa, ha un contratto con il Milan fino al giugno 2028: il suo approdo in rossonero, però, è arrivato grazie alla forte spinta di Massimiliano Allegri, ormai quasi nuovo allenatore del Napoli. Il rapporto tra i due, perciò, potrebbe rivelarsi nuovamente decisivo, con il tecnico toscano che potrebbe convincerlo a lasciare il Milan per trasferirsi in sponda partenopea. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Rabiot al Napoli? Pedullà: “Già presenti dei contatti”

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Rabiot apre al Napoli: Allegri lo vuole subito!

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