Calciomercato Milan al bivio Champions | Lewandowski Goretzka e gli addii di Pulisic Leao e…I piani dei rossoneri verrebbero rivoluzionati così
Il calciomercato del Milan si trova in una fase di grande incertezza, con le decisioni sul futuro della squadra che potrebbero essere influenzate dalla partecipazione o meno alla prossima Champions League. Nei piani della società ci sono trattative che coinvolgono giocatori di alto livello, tra cui Lewandowski e Goretzka, mentre si registrano anche cessioni di alcuni elementi chiave come Pulisic e Leao. La qualificazione alla competizione europea potrebbe determinare un cambio di rotta nelle strategie di mercato.
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