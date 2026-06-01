Il tour 2026 di Sky Calciomercato L’Originale è partito da Olbia e prevede nove tappe tra mare e città. Durante le tappe si discuteranno le trattative di mercato estive.

Parte da Olbia il tour 2026 di Sky Calciomercato L’Originale: nove tappe tra mare e città per raccontare tutte le trattative dell’estate. Il format itinerante più amato da tutti gli sportivi e appassionati di calcio è pronto a tornare su Sky e in streaming su NOW: da lunedì 1° giugno sarà di nuovo tempo di ‘Calciomercato-L’Originale’, il programma di culto dell’estate di Sky Sport che quest’anno spegne 22 candeline. Divertimento, notizie, approfondimenti e il racconto di tutte le trattative e gli scambi che animeranno la sessione estiva del mercato, quest’anno nuovamente on tour, con prima tappa a Olbia e ultima destinazione Capri, in un viaggio che attraverserà nove splendide cittadine italiane in un percorso unico in cui la cronaca sportiva si mescolerà con la cultura, la bellezza e lo svago. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calciomercato L’Originale torna su Sky e NOW: tour 2026 tra news e trattative

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