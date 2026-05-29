Torna Calciomercato – L’Originale | nove tappe da Olbia a Capri

Da tutto.tv 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A giugno si avvicina e il calciomercato si prepara a ripartire con le sue fasi tradizionali. In questa stagione, si prevedono diverse trattative tra club di varie categorie, con molte operazioni che coinvolgono trasferimenti, rinnovi e cessioni. La serie di appuntamenti si svolgerà in diverse località, da Olbia a Capri, e coinvolgerà agenti, club e giocatori. Le trattative sono state anticipate da voci di mercato e si concentrano su possibili trasferimenti e rinnovi contrattuali, con molte decisioni ancora da definire.

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Giugno si avvicina e, come da tradizione, l’estate porta con sé il rituale che ogni appassionato di calcio conosce bene: le trattative, i rumors, le firme dell’ultimo minuto. Dal 1° giugno torna su Sky e in streaming su NOW l’appuntamento con Calciomercato – L’Originale, il programma che da anni accompagna le serate estive con il racconto in diretta delle mosse delle squadre. Anche quest’anno il format sarà in versione itinerante, con nove tappe che attraverseranno l’Italia da costa a costa. Calciomercato – L’Originale 2026: tutte le tappe del tour estivo. Dopo il successo delle edizioni precedenti, che nel 2025 hanno toccato località come Olbia, San Pantaleo, Gorizia e Siracusa, il programma condotto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna si rimette in viaggio per quasi 50 giorni. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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