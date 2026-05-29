Dal 1° giugno torna su Sky e NOW l'edizione estiva 2026 di un programma dedicato alle trattative di mercato nel calcio. La trasmissione sarà condotta da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, e trasmetterà in diretta da diverse località italiane, tra cui Sardegna, Toscana, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Capri. La programmazione sarà disponibile sia in streaming che in TV.

Dal 1° giugno torna su Sky e NOW lo storico programma dedicato alle trattative di mercato. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna guideranno un tour che attraverserà Sardegna, Toscana, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Capri. L’estate del calcio riparte da uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati. Da lunedì 1° giugno torna infatti “Calciomercato – L’Originale”, il programma simbolo delle serate estive di Sky Sport che quest’anno celebra la sua ventiduesima edizione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Calciomercato – L’Originale – L’edizione estiva 2026 da lunedi? 1° giugno su Sky e in streaming su NOW

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