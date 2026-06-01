Calciomercato Lazio in 9 in scadenza nel 2027! Il piano rinnovi di Lotito e il nodo del bilancio FIGC

Nove calciatori della Lazio hanno contratti in scadenza nel 2027. La società sta lavorando sui rinnovi, mentre il bilancio FIGC rappresenta un possibile ostacolo. La squadra si prepara alle prossime strategie di mercato e rinnovi, con attenzione alle scadenze contrattuali. La gestione dei contratti è al centro delle decisioni della dirigenza per pianificare il futuro della rosa.

Calciomercato Lazio, 9 giocatori sono in scadenza di contratto nel 2027. Il piano rinnovi e qual è la situazione in casa biancoceleste. La Lazio si prepara alla nuova annata calcistica sotto la guida di Rino Gattuso con un nodo cruciale da sciogliere: la gestione di ben nove giocatori in scadenza nel 2027. Si tratta di mezza squadra, una situazione delicata per il neo tecnico, che ha assoluto bisogno di allenare una rosa concentrata e priva di distrazioni legate al calciomercato. Per evitare di perdere elementi preziosi a parametro zero e non appesantire le finanze, la dirigenza biancoceleste sta studiando un piano di intervento mirato: proporre a diversi elementi un prolungamento contrattuale di un anno, fissando la nuova scadenza al 2028. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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