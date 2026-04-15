In Italia, si discute di un possibile commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con il presidente di una delle principali società coinvolto in un piano che prevede questa operazione. Sono inoltre emerse le strategie messe in atto da alcuni dirigenti storici della Federazione, con l’obiettivo di influenzare le decisioni e le nomine interne. Le notizie riguardano anche le iniziative di altri esponenti, che si sono mossi per tutelare le proprie posizioni.

Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con l’agente del polacco, ma un altro dirigente rossonero si oppone! Calciomercato Udinese: la rinascita di Zaniolo. Rebus futuro tra riscatto e interesse delle big, cosa succederà al termine della stagione Rinnovo Vlahovic Juventus: il club mette in ghiaccio il prolungamento! I motivi e cosa aspettarsi adesso per la firma del serbo Elezioni FIGC, tracciato l’identikit del nuovo presidente federale: tre linee guida da seguire! Interviene la politica Desailly attacca Bastoni: «Non è nemmeno la metà di Maldini, non è un leader a livello internazionale!».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lotito, il piano per il commissariamento della FIGC e le mosse di Malagò e Abete. Cosa sta succedendo davvero in Federazione

Notizie correlate

Elezioni FIGC, il dopo Gravina: alleanze, la corsa di Malagò e il rischio commissariamento. Cosa sta succedendo e quali sono i prossimi passiParma, Valeri ammette: «Con la Lazio la partita più emozionante della stagione per me.

TS – Abete e Lotito contro Malagò, la sfida per la Figc si apre: il presidente Lazio vuole il commissario!2026-04-13 16:38:00 Arrivano conferme da Tuttosport: “Serve una ristrutturazione del calcio.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Calciomercato Lazio – Trattative live per Ian Subiabre: il piano di Lotito; Figc: Lotito attacca, serve un commissario per ridisegnare il sistema; Trattativa Abodi-Lotito sulle scale del Senato: Il medico pietoso fa la piaga purulenta; Sarri-Fiorentina, ritorno al futuro.

FIGC, svelato il piano di Lotito per il commissariamento! Il retroscenaFIGC, svelato il piano di Claudio Lotito per l’ipotetico commissariamento della Federazione entro il 30 aprile! Il retroscena Il calcio italiano è nel pieno di una tempesta istituzionale senza precede ... lazionews24.com

Le mani sul calcio: Lotito svela il documento sul commissario. E Abete ha un pianoIl dirigente più esperto, a questo punto, potrebbe anche sperare che le altre componenti lo seguano presentando a loro volta dei candidati, così da favorire un percorso di condivisione e scendere a pa ... corrieredellosport.it

Lo Speciale, dove la notizia è solo l'inizio. . Le parole del presidente della Lazio Claudio Lotito entrando in Senato sul futuro della FIGC. #ClaudioLotito #Roma #Lazio facebook

Le mani sul calcio: #Lotito svela il documento sul commissario. E Abete ha un piano x.com