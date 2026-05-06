Calciomercato Roma parte l’era Gasperini | il piano per i rinnovi

La Roma si appresta a cambiare guida tecnica dopo l'addio a Claudio Ranieri. Al suo posto, è stato scelto Gian Piero Gasperini, che assumerà il ruolo di allenatore. La società ha già messo in atto un piano per i rinnovi contrattuali dei giocatori in rosa, in vista della prossima stagione. La transizione segna l'inizio di una nuova fase per il club.

La Roma si prepara a voltare pagina: dopo la separazione con Claudio Ranieri, a Trigoria il nuovo uomo al centro del progetto sarà Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da sportnews.snai.it, il tecnico sembra essere pronto a diventare il punto di riferimento della società giallorossa, con ampi poteri decisionali sia sul piano tecnico che sul mercato. Per la Roma si apre così una sorta di “anno zero”, ma con una differenza rispetto al passato: Gasperini avrà piena libertà nella costruzione della squadra, ma allo stesso tempo anche maggiori responsabilità. Tutto però dipenderà dalla qualificazione in Champions League: il raggiungimento del quarto posto garantirebbe risorse economiche fondamentali per il club, dando alla società maggiore libertà di manovra sul mercato estivo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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