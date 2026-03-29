Sul calciomercato, si susseguono aggiornamenti riguardo al futuro dell’attaccante serbo. Le fonti ufficiali segnalano che il suo contratto prevede clausole che potrebbero facilitare il trasferimento a una nuova società, mentre nelle ultime ore sono state presentate offerte formali da diversi club europei. La trattativa tra le parti coinvolte è ancora in corso, senza comunicati ufficiali da entrambe le parti.

Secondo quanto riportato sulle pagine del quotidiano torinese 'La Stampa', nei prossimi giorni sarebbe previsto un nuovo incontro tra la Juventus e l'entourage di Dusan Vlahovic. Sul tavolo il rinnovo di contratto, al momento in scadenza a giugno. I bianconeri avrebbero proposto a Vlahovic un accordo biennale, con lo stipendio ridotto rispetto ai 12 milioni che percepisce attualmente. Il serbo ha dato disponibilità per il taglio dell'ingaggio, ma la lunghezza del contratto non sembra convincerlo del tutto. LEGGI ANCHE: Kostic al Milan: come cambia il futuro di Camarda? Ecco gli scenari possibili Il Milan resta alla finestra, in attesa di capire come si evolverà la situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, novità importanti sul futuro di Vlahovic: ecco cosa sta succedendo intorno all’attaccante serbo

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