Il calciomercato del Milan si concentra sul futuro dell’attaccante serbo, il cui rinnovo con la Juventus è ancora in sospeso. La trattativa tra le parti non ha portato a un accordo ufficiale e non ci sono ancora novità sul suo eventuale trasferimento in rossonero. La situazione rimane aperta, mentre le società coinvolte continuano a monitorare gli sviluppi.

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi caldi del mercato italiano. Alla Continassa il dossier è ufficialmente riaperto: la Juventus ha ripreso i contatti per il rinnovo, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Anzi, nelle ultime ore il clima appare più teso del solito. In questo scenario si inserisce anche il Milan, pronto a monitorare eventuali sviluppi. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', che questa mattina ha titolato “Dusan, si tratta”, l’agente del centravanti, Darko Ristic, è atteso nei prossimi giorni alla Continassa per fare il punto sulla situazione contrattuale. Un incontro che potrebbe chiarire margini e intenzioni delle parti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, che ne sarà di Vlahovic? Le ultime sul futuro dell’attaccante serbo

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