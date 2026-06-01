Durante il calciomercato, la Juventus continua a monitorare Mingueza come possibile acquisto. Resta incerte la situazione di Rugani e Douglas Luiz, con possibilità che entrambi possano rimanere in rosa. La società segue con attenzione le trattative in corso, senza confermare ufficialmente nuovi acquisti o cessioni. Le operazioni sono ancora in fase di sviluppo e non sono stati annunciati accordi definitivi. La sessione di mercato è aperta e le decisioni finali sono attese nelle prossime settimane.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Mingueza resta un obiettivo, Rugani e Douglas Luiz possono restare

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