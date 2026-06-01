Calciomercato Inter Palestra ma l' Atalanta non fa sconti e i 3 regali in lista per Chivu - Le trattative nerazzurre

L'Inter cerca un centrocampista e punta Curtis Jones, che ha superato Manu Konè nella corsa. In difesa, la trattativa con l'Atalanta è ferma, senza sconti. La società nerazzurra valuta tre possibili acquisti per rinforzare il reparto. La lista dei regali per il difensore Chivu include tre nomi ancora in fase di trattativa. Le operazioni di mercato sono in corso, con incontri e negoziati ancora aperti.

Calciomercato, Inter-Palestra: l'Atalanta non fa sconti. Dumfries verso l'addio "Se mi sento pronto per fare il salto in un grande club? Mi sono sempre sentito pronto". Le parole di Marco Palestra dal ritiro della Nazionale a Coverciano, fanno sognare i tifosi dell'Inter. Il 21enne esterno a tutto campo dell'Atalanta (reduce da una grande stagione in prestito a Cagliari) è da tempo in cima alla lista dei nerazzurri per rinforzare la fascia destra che potrebbe perdere Denzel Dumfries, visto che l'olandese ha una clausola in uscita di 'soli' 25 milioni dal primo luglio (e fa gola a mezza Europa). Le possibilità di chiudere positivamente la trattativa sono buone, ma piano con certezze e trionfalismi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Inter, 45 milioni per Palestra: Bastoni e Dumfries in bilico

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Calciomercato Inter, l’obiettivo è Marco Palestra: l’Atalanta fa muroL’Inter ha messo nel mirino un giocatore dell’Atalanta, un talento nato nel 2005, come possibile sostituto di Dumfries.

Temi più discussi: Inter, Palestra va benissimo ma servono altri due pezzi grossi; Inter, la priorità è Palestra. Presentata la prima offerta all'Atalanta, le cifre; Palestra si avvicina all’Inter: la chiave è Frattesi. E Sarri…; Marotta chiama Percassi, l'Inter piomba su Marco Palestra prospetto perfetto: giovane, pronto, duttile.

#Inter , #Frattesi può diventare la chiave per sbloccare il mercato: piace ad #Atalanta e #Roma , cosa cambia per #Palestra e #Kone calciomercato.com/liste/inter-fr… x.com

[GdS] La nuova strategia di mercato dell'Inter: Oaktree dà il via libera a un acquisto da 50 milioni di euro. L'obiettivo numero uno è chiaro: Marco Palestra, per cui l'Atalanta potrebbe cederlo tra i 40 e i 50 milioni di euro. reddit

Chivu ha scelto Palestra per l’Inter! Sfida Dumfries e… nuovo ruolo?Oltre a quello di Oumar Solet, l’altro nome caldo per il mercato dell’Inter è sicuramente quello di Marco Palestra. La Gazzetta dello Sport fa di nuovo il punto della situazione oggi e racconta che sa ... passioneinter.com

Inter a tutta fascia: Palestra avanza, l'Atalanta fissa il prezzo. Spunta un nome dalla PremierLa Dea valuta la cessione del suo gioiellino a determinate cifre. Intanto, i dirigenti nerazzurri mantengono alta l'attenzione anche per un giocatore del campionato inglese ... tuttosport.com