Calciomercato Inter l’obiettivo è Marco Palestra | l’Atalanta fa muro

L’Inter ha messo nel mirino un giocatore dell’Atalanta, un talento nato nel 2005, come possibile sostituto di Dumfries. La società nerazzurra ha preparato un’offerta di 35 milioni di euro per acquisire il suo cartellino. Tuttavia, l’Atalanta ha dichiarato di non voler cedere il calciatore in questa fase.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri puntano il talento classe 2005 per il dopo Dumfries: pronta l’offerta da 35 milioni per l’esterno rivelazione. Il futuro della corsia destra dell’Inter potrebbe passare da uno dei talenti più cristallini della nuova generazione italiana. Con la possibile partenza di Denzel Dumfries, un’ipotesi che la dirigenza di viale della Liberazione sta valutando con attenzione, il nome di Marco Palestra è balzato in cima alla lista dei desideri. Il giovane esterno, attualmente in forza al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, ha stregato gli osservatori nerazzurri grazie a una stagione da protagonista assoluto, confermandosi come uno dei profili più tecnici e fisici dell’intero panorama nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, l’obiettivo è Marco Palestra: l’Atalanta fa muro Articoli correlati Calciomercato Inter, il piano per arrivare a Marco PalestraPochi dubbi su cosa si dovrà fare a sinistra, tanti interrogativi per quanto riguarda la fascia destra. Calciomercato Juve, situazione complicata per un obiettivo: la società detentrice del cartellino fa muro e si è inserito un altro clubdi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, situazione piuttosto complicata per un grande obiettivo: la società detentrice del cartellino fa muro... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Inter, la rivoluzione parte dalla difesa: Solet il pallino, derby col Milan per Gila; Mercato, l’Inter ha deciso: ecco chi vuole a giugno in difesa ed è pronta a bloccarlo subito; Calciomercato Inter – Trattative live per Lautaro Rivero: piace sempre di più; Calciomercato Inter: Salah sblocca il colpo in attacco. Calciomercato, è l’estate dei ritorni: Inter pronta a chiuderne cinqueIl mercato dell'Inter pensa a cinque ritorni in Serie A in estate: da Vicario a Calafiori passando per Kessie e Kim fino a Ndoye ... interlive.it La Roma segue Carlos Augusto, ma occhio all’Atalanta: la richiesta dell’Inter Leggi qui -> https://www.romanews.eu/roma-carlos-augusto-atalanta-calciomercato-inter/ #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com