Calciomercato Inter LIVE | le indiscrezioni su Bastoni al Real Madrid la concorrenza su Jones

Nel corso delle ultime ore, sono emerse indiscrezioni riguardanti il calciomercato dell'Inter, con particolare attenzione alle possibili trattative su Bastoni e Jones. Si parla di un interesse del Real Madrid per Bastoni, mentre su Jones ci sarebbero diverse squadre in competizione. La redazione di Inter News 24 sta aggiornando in tempo reale le trattative, con incontri e sviluppi su vari affari ancora in corso o conclusi nelle ultime settimane.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: le indiscrezioni su Bastoni al Real Madrid, la concorrenza su Jones ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BOMBA!!!CALCIO MERCATO INTER!!! BERNARDO SILVIA IN ITALIA SI SCALDA LA TRATTATIVA MOURINHO-CHIVU!!! Sullo stesso argomento Calciomercato Inter LIVE: novità su Jones e la valutazione di Bastoni può fermare l’assalto del Barcellonadi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. #LazioInter LIVE alle 18, formazioni ufficiali: Maldini fuori, Noslin con Pedro. Thuram e Lautaro dal 1' calciomercato.com/liste/serie-a-… #Lazio #Inter #SerieA x.com [Schirra] Escl. - Accordo di principio tra Tarik #Muharemovic e #Inter per un contratto fino al 2031 (2,2M/anno). L'Inter sta ora lavorando per raggiungere un accordo con #Sassuolo: offerta di un prestito con obbligo di acquisto dopo il primo punto da febbraio 20 reddit Calciomercato Inter, rimonta Marotta: super colpo a costo zeroMarotta vuole mettere a segno un colpo a costo zero nel mercato dell'Inter. Il sogno in difesa è Konate del Liverpool ... interlive.it Calciomercato Inter, nuova pista: clausola rescissoria a 21 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Marotta e Ausilio pensano a Beltran, portiere del River Plate, pagando la clausola rescissoria ... interlive.it