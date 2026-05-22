Calciomercato Inter LIVE | le indiscrezioni su Bastoni al Real Madrid la concorrenza su Jones

Da internews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso delle ultime ore, sono emerse indiscrezioni riguardanti il calciomercato dell'Inter, con particolare attenzione alle possibili trattative su Bastoni e Jones. Si parla di un interesse del Real Madrid per Bastoni, mentre su Jones ci sarebbero diverse squadre in competizione. La redazione di Inter News 24 sta aggiornando in tempo reale le trattative, con incontri e sviluppi su vari affari ancora in corso o conclusi nelle ultime settimane.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com

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