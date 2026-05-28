Calciomercato Inter LIVE | distanza per Curtis Jones
Durante il calciomercato, l'Inter ha mostrato interesse per il centrocampista Curtis Jones. La trattativa tra le due parti si trova lontana dalla conclusione, con differenze ancora da colmare. La squadra nerazzurra ha incontrato gli agenti del giocatore, ma non è stato raggiunto un accordo definitivo. La situazione rimane in fase di negoziazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MERCOLEDI’ 27 MAGGIO Inter, pressing su Curtis Jones: distanza di 10 milioni col Liverpool. 🔗 Leggi su Internews24.com
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