Calciomercato Inter LIVE | distanza per Curtis Jones

Notizia in breve

Durante il calciomercato, l'Inter ha mostrato interesse per il centrocampista Curtis Jones. La trattativa tra le due parti si trova lontana dalla conclusione, con differenze ancora da colmare. La squadra nerazzurra ha incontrato gli agenti del giocatore, ma non è stato raggiunto un accordo definitivo. La situazione rimane in fase di negoziazione, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.