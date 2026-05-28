Manchester City su Palestra | concorrenza shock per l’Inter Ecco tutti i dettagli
Il Manchester City ha mostrato interesse per un giocatore dell’Atalanta, un esterno. La squadra inglese, nonostante l’assenza di Guardiola, si è fatta avanti, sorprendendo con l’offerta. L’Atalanta ha respinto l’eventuale trattativa, chiedendo cifre alte. La situazione si sta sviluppando con discussioni tra i club, mentre il mercato rimane aperto.
Inter News 24 Il Manchester City, seppur orfano di Guardiola, piomb sull’esterno dell’Atalanta, la Dea spara alto. Concorrenza per l’Inter. Si fa avanti una pretendente di un certo peso specifico, a livello economico e tecnico, per Marco Palestra, esterno di proprietà dell’ Atalanta reduce da un’ottima stagione in prestito al Cagliari. Secondo quanto riportato in exclusività da Sportitalia, si tratta del Manchester City, che ha messo il giocatore della nazionale italiana nella lista degli obiettivi per rinforzare le fasce. La squadra inglese presto verrà affidata a Enzo Maresca, successore designato di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizens. 🔗 Leggi su Internews24.com
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SPORTITALIA - Palestra, non solo Inter, è anche nella lista del Manchester City ift.tt/g5IKbPk x.com
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