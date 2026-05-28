Manchester City su Palestra | concorrenza shock per l’Inter Ecco tutti i dettagli

Notizia in breve

Il Manchester City ha mostrato interesse per un giocatore dell’Atalanta, un esterno. La squadra inglese, nonostante l’assenza di Guardiola, si è fatta avanti, sorprendendo con l’offerta. L’Atalanta ha respinto l’eventuale trattativa, chiedendo cifre alte. La situazione si sta sviluppando con discussioni tra i club, mentre il mercato rimane aperto.