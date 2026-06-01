Calciomercato c’è una Roma che torna | tutti i rientri dai prestiti

La Roma ha annunciato il ritorno di diversi calciatori dai prestiti, con alcuni di loro pronti a essere reintegrati in rosa. La società sta valutando le opzioni per i giocatori che hanno terminato il prestito, mentre continua a monitorare le operazioni di mercato in entrata e in uscita. La squadra si prepara a integrare i rientri nel gruppo, senza specificare ancora i nomi dei calciatori coinvolti. Il focus rimane sulla pianificazione delle prossime mosse per la stagione in corso.

Oltre a lavorare sul mercato in entrata e in uscita, un altro tema strategico di grande attualità per il prossimo DS della Roma Tony D’Amico sarà la gestione dei giocatori che hanno trascorso l’ultima stagione in prestito e che, da contratto, torneranno in giallorosso a partire dal prossimo 1° luglio. Tante e diverse fra loro le situazioni da risolvere. Da Baldanzi a Saud: le possibili plusvalenze. Tra i nomi che spiccano in questo elenco figurano sicuramente Tommaso Baldanzi e Saud Abdulhamid. Li accomuna il fatto di aver trovato nuova linfa al di fuori della Capitale, riuscendo a ritagliarsi il proprio spazio nelle rispettive squadre. Il centrocampista italiano, passato a gennaio al Genoa alla corte di De Rossi, sembra aver convinto la società rossoblù, nonostante alcuni problemi fisici. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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RECAP CALCIOMERCATO ROMA CON SOGNO PREMONITORE

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