Il nuovo allenatore del Napoli Massimiliano Allegri, dovrà decidere su chi puntare nella prossima stagione,sui numerosi prestiti in rientro al Napoli. Un’altra squadra di rientro dal prestiti. Da Lang a Lucca, da Rafa Marin a Folorunsho, sono diversi i giocatori del Napoli pronti a unirsi alla rosa attuale dopo aver concluso la propria stagione altrove. Sono calciatori dal destino in bilico. Molti vorranno convincere Allegri e lavoreranno per la permanenza, altri sono già consapevoli di dover ripartire altrove ma cercheranno comunque di ricavare il massimo da quello che sarà il tempo che spenderanno, in estate, col nuovo allenatore e il resto dei compagni”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sono 13 i rientri dai prestiti, Allegri dovrà decidere chi inserire nel nuovo progetto del Napoli

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