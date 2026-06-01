Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group ha iniziato la sua decima edizione con 84 partite in cinque giorni al campo Vallefuoco. Sono coinvolte 26 squadre, con un totale di 520 giovani calciatori. La competizione comprende club italiani e formazioni straniere, e si concluderà con le finali il 3 giugno. La fase iniziale del torneo si è svolta senza incidenti, con numerosi incontri disputati nel rispetto del programma.

Ventisei squadre, 520 giovani calciatori e 84 partite in programma. È partita la decima edizione del prestigioso Trofeo Internazionale D’Alterio Group, che porterà in campo club italiani e formazioni straniere fino alle finali del 3 giugno. Ottantaquattro partite in cinque giorni, 26 squadre al via e 520 bambini in campo. Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group entra nel vivo allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano, dove la cerimonia inaugurale sabato pomeriggio, 30 maggio, ha aperto la decima edizione della manifestazione riservata alla categoria under 12, in programma fino a mercoledì 3 giugno. Il torneo, organizzato dal Villaricca Calcio in collaborazione con D’Alterio Group, conferma anche quest’anno la partecipazione di club professionistici italiani e formazioni straniere. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio giovanile, il Trofeo Internazionale D’Alterio Group entra nel vivo: 84 partite in 5 giorni al Vallefuoco

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Trofeo Internazionale DAlterio Group, 26 squadre per la decima edizione

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