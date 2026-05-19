Calcio | torna il Trofeo Internazionale D’Alterio Group alla decima edizione 26 squadre e 520 giovani calciatori

Nella città di Mugnano di Napoli si terrà dal 30 maggio al 3 giugno la decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, un torneo dedicato ai giovani calciatori under 12. Alla manifestazione parteciperanno 26 squadre e circa 520 atleti provenienti da diverse regioni e nazioni. La competizione rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario calcistico giovanile e coinvolge club e realtà sportive di varia provenienza. La presentazione dell’evento è avvenuta nelle ultime ore, annunciando le date e il numero di partecipanti.

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