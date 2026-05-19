Calcio | torna il Trofeo Internazionale D’Alterio Group alla decima edizione 26 squadre e 520 giovani calciatori

Da 2anews.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Mugnano di Napoli si terrà dal 30 maggio al 3 giugno la decima edizione del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, un torneo dedicato ai giovani calciatori under 12. Alla manifestazione parteciperanno 26 squadre e circa 520 atleti provenienti da diverse regioni e nazioni. La competizione rappresenta un appuntamento tradizionale nel calendario calcistico giovanile e coinvolge club e realtà sportive di varia provenienza. La presentazione dell’evento è avvenuta nelle ultime ore, annunciando le date e il numero di partecipanti.

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Presentata la manifestazione under 12 del Trofeo Internazionale D’Alterio Group, dal 30 maggio al 3 giugno a Mugnano di Napoli. Al via numerose squadre professionistiche e straniere. Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group si prepara a celebrare la sua decima edizione. L’edizione 2026 della manifestazione di riferimento del calcio italiano per la categoria Under 12, porterà allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano dal 30 maggio al 3 giugno 26 squadre e 520 bambini, con la partecipazione di club professionistici italiani e formazioni straniere. La cerimonia di inaugurazione è in programma sabato 30 maggio, alle ore 18. Le finali e la cerimonia di premiazione si svolgeranno mercoledì 3 giugno 2026. 🔗 Leggi su 2anews.it

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