Calcio giovanile il Trofeo D’Alterio entra nel vivo | 84 partite in 5 giorni al Vallefuoco

Notizia in breve

Nel torneo di calcio giovanile Trofeo D’Alterio si sono disputate 84 partite in cinque giorni al campo Vallefuoco. Alla manifestazione partecipano 26 squadre e circa 520 bambini sono scesi in campo. La competizione coinvolge diverse categorie e si svolge con un calendario molto fitto, con incontri distribuiti nell’arco di pochi giorni. La fase iniziale del torneo si sta concludendo e si procede con le sfide successive.