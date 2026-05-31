Calcio giovanile il Trofeo D’Alterio entra nel vivo | 84 partite in 5 giorni al Vallefuoco

Da anteprima24.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel torneo di calcio giovanile Trofeo D’Alterio si sono disputate 84 partite in cinque giorni al campo Vallefuoco. Alla manifestazione partecipano 26 squadre e circa 520 bambini sono scesi in campo. La competizione coinvolge diverse categorie e si svolge con un calendario molto fitto, con incontri distribuiti nell’arco di pochi giorni. La fase iniziale del torneo si sta concludendo e si procede con le sfide successive.

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Tempo di lettura: 3 minuti Ottantaquattro partite in cinque giorni, 26 squadre al via e 520 bambini in campo. Il Trofeo Internazionale D’Alterio Group entra nel vivo allo stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano, dove la cerimonia inaugurale sabato pomeriggio, 30 maggio, ha aperto la decima edizione della manifestazione riservata alla categoria under 12, in programma fino a mercoledì 3 giugno. Il torneo, organizzato dal Villaricca Calcio in collaborazione con D’Alterio Group, conferma anche quest’anno la partecipazione di club professionistici italiani e formazioni straniere. Ai nastri di partenza ci sono Napoli, Juventus, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Genoa, Hellas Verona, Atalanta, Sassuolo e Monza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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