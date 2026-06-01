Calcio fuori l' Iran dentro l' Italia? Il colpo di coda quasi impossibile Trump e la partita nascosta dietro il caso Iran

L’Iran potrebbe essere escluso dai Mondiali del 2026, ma questa decisione non riguarda esclusivamente il calcio. Secondo fonti, si tratta di una mossa legata a questioni politiche e alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe spinto per questa esclusione, collegandola a tensioni internazionali e a considerazioni politiche più ampie. La possibile esclusione dell’Iran dal torneo rappresenta quindi un'intersezione tra sport e questioni diplomatiche.

L’eventuale esclusione dell’Iran national football team dal Mondiale 2026 apre una partita politica per il presidente Donald Trump sulle elezioni di medio termine. In questa partita l’Italia calcio diventerebbe una pedina perfetta. Ricapitolando. L’Iran si è qualificato sul campo. La FIFA continua a considerarlo parte integrante del torneo. I mondiali si svolgeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. I dirigenti iraniani lavorano sulla logistica del Mondiale e hanno persino spostato il quartier generale da Tucson (USA) a Tijuana (Messico) per aggirare i problemi diplomatici e i rischi legati alla guerra. Come fa l’Iran a partecipare se il... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Basi Usa in Italia: dove sono e come potrebbero essere usate per la guerra in Iran

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